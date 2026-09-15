Koninklijke stoet vertrokken vanaf paleis naar de schouwburg

De koetsen met daarin de koninklijke familie zijn vertrokken vanaf Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest koning Willem-Alexander de jaarlijkse troonrede voor tijdens de zogeheten Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal.

De koning, koningin Máxima en prinses Amalia zitten net als voorgaande jaren in de glazen koets. Prinses Alexia en prinses Ariane zijn samen met prins Constantijn en prinses Laurentien onderweg in de gala-glasberline.

De glazen koets, het oudste rijtuig uit de koninklijke collectie, bestaat dit jaar 200 jaar. Hij is sinds 2016 in gebruik op Prinsjesdag en heeft de gouden koets vervangen. Die is na een restauratie niet meer in gebruik, doordat er ophef ontstond over koloniale afbeeldingen op de panelen. In de stoet bevinden zich verder verschillende afdelingen van het leger en een muziekkorps.