Ook concert Bij ons in Brabant in Eindhoven afgelast door hitte

Het concert Bij ons in Brabant in het Philips Stadion in Eindhoven gaat vrijdagavond niet door vanwege de extreme hitte. De gemeente heeft de vergunning voor het evenement ingetrokken, meldt de organisatie. "Dit besluit raakt ons diep", aldus de organisatie van Bij ons in Brabant. "Maandenlang is er met veel passie en toewijding toegewerkt naar deze editie."

Volgens de organisatie is de afgelopen dagen samen met de gemeente, veiligheidsdiensten en andere betrokkenen gewerkt aan een hitteplan en aanvullende veiligheidsmaatregelen om het concert veilig door te laten gaan. "Ondanks al deze inspanningen heeft de gemeente helaas moeten besluiten de vergunning in te trekken. Hierdoor hebben wij geen andere keuze dan de show af te gelasten", aldus de organisatie. Bij ons in Brabant is een nieuw evenement in het Philips Stadion in Eindhoven. Ook zaterdag vindt een concert plaats, de organisatie zegt nog geen duidelijkheid te kunnen geven over de zaterdageditie. Onder anderen Tino Martin, De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Trijntje Oosterhuis staan op de line-up.

Kaarthouders krijgen later bericht over de afhandeling. "Alle bezoekers die een ticket hebben gekocht, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht over de verdere afhandeling", aldus de organisatie, die tickethouders vraagt om "begrip en ruimte om dit proces zorgvuldig af te ronden".

Verschillende evenementen gingen vrijdag niet door, waaronder de festivals Defqon.1, Spoorpark Live en 't Wonder. Jera On Air in Ysselsteyn en Concert at Sea op de Brouwersdam in Zeeland gaan vooralsnog door. Het Achterhoekse festival Lago Lago besloot om tot zeker 18.00 uur geen alcohol te schenken.