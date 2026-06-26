Kabinetsplan tegen cellentekort moet ruim 1700 plekken opleveren

DEN HAAG (ANP) - Een kabinetsplan tegen het cellentekort moet ruim 1700 plekken opleveren, meldt staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid). Om plekken in meer beveiligde cellen vrij te maken, wil ze vaker werken met sobere regimes. Bovendien wil ze meer gaan werken met enkelbanden om gevangenen te helpen terug te keren in de samenleving.

Vrijwel alle gevangenen krijgen hierdoor in de eerste fase van hun gevangenisstraf te maken met een soberder regime, met een maximum van twaalf weken. Het dagprogramma wordt korter en daardoor moet de administratiedruk afnemen voor gevangenispersoneel. De gedachte daarachter is dat het volgens onderzoek amper zin heeft om tijdens een korte celstraf te proberen om iemand met begeleiding en opleidingen te helpen re-integreren.

Daarnaast wil de D66-bewindsvrouw gevangenen vroeger in een lichter regime plaatsen, waarin ze worden voorbereid op hun terugkeer in de samenleving. Ze krijgen begeleiding, mogen met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen ook eventueel zorg of een opleiding aangeboden.

De gevangenis in Almere gaat opnieuw open. Maar dat levert pas op de langere termijn plekken op: namelijk 320 in 2033. Het kabinet gaat hier 60 miljoen euro per jaar aan uitgeven.