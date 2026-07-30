Ook Obama's treuren om overlijden van Glen Hansard

Barack Obama heeft op Instagram stilgestaan bij het overlijden van Glen Hansard. De voormalig president van de Verenigde Staten schrijft dat hij en zijn vrouw Michelle meeleven met de familie van de overleden Ierse zanger.

Obama besteedde aandacht aan het overlijden van Hansard door de zanger in een lijst met zijn favoriete zomernummers te plaatsen. "Het begint met een nummer van Glen Hansard waar Michelle en ik allebei van houden, een geweldige muzikant die deze week op tragische wijze is overleden." Het gaat om het nummer Song of Good Hope.

Woensdag werd bekend dat de 56-jarige leadzanger van rockgroep The Frames is omgekomen bij een eenzijdig motorongeluk. Hij was getrouwd met de Finse dichteres Maire Saaritsa en kreeg in 2022 samen met haar een kind. Eerder reageerden grote sterren als Ed Sheeran, Bruce Springsteen en Hozier al bedroefd op zijn overlijden.

De afspeellijst van Obama is verder gevuld met vele klassiekers, zoals Ain't Nobody (Chaka Khan), Message in a Bottle (The Police), Let's Get It On (Marvin Gaye) en Candela (Buena Vista Social Club). Toch vallen ook veel nieuwe hits bij de 64-jarige Amerikaan in de smaak; Girl, get up van Doechii en SZA, Going Shopping van The Strokes en She Did It Again van Tyla en Zara Larsson staan ook op de lijst.