Filmmaker klaagt Netflix aan na diefstal Nicolas Cage-film

Filmmakers hebben Netflix aangeklaagd, omdat een nog niet uitgebrachte film met Nicolas Cage in de hoofdrol uit het kantoor van de streamingdienst in Los Angeles is gestolen. Productiebedrijf Op-Fortitude stelt dat Netflix de verkoop van de spionagethriller daardoor heeft geschaad en eist een schadevergoeding van minstens 105 miljoen dollar (ruim 91 miljoen euro), meldt The Hollywood Reporter.

Een niet-versleutelde masterkopie van de film, getiteld Fortitude, bevond zich op een van de harde schijven die vorige maand uit het kantoor van Netflix zouden zijn gestolen. De overige schijven zouden leeg zijn geweest.

Netflix wijst de claim van Op-Fortitude af, omdat de film niet op de juiste manier zou zijn aangeleverd en zonder de gebruikelijke beveiligingsmaatregelen. Wel laat Netflix weten de beveiliging van content "serieus" te nemen en heeft de streamer extra maatregelen genomen om de makers te ondersteunen. "Dit omvat het instellen van een grondig onderzoek en het aanbod om bekende piraterijwebsites in de gaten te houden op ongeautoriseerde verspreiding of verkoop."

Fortitude, geregisseerd door Simon West, gaat over het waargebeurde verhaal van Britse inlichtingenagenten die de nazi-top misleidden. Naast Cage zijn er rollen voor Matthew Goode, Ed Skrein, Jordi Mollà en Alice Eve. Het is nog onduidelijk wanneer de film uitkomt.