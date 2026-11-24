The Chemical Brothers, Tom Misch en Christine and the Queens treden op bij Down The Rabbit Hole (DTRH) 2027. De organisatie heeft dinsdag de volledige lijst met 41 namen voor het festival in de Groene Heuvels bekendgemaakt. Maandag werd al duidelijk dat James Blake en Queens of the Stone Age op het podium staan.

Ook de Amerikaanse band The War on Drugs, de Schotse dj Barry Can't Swim, de Amerikaanse singer-songwriter Caroline Polachek en de Jamaicaanse Grace Jones staan op DTRH. Zondag werd bekendgemaakt dat komende edities zes 'special guests' aanwezig zijn gedurende het weekend. Naast hun eigen optredens verzorgen Frenna, Spinvis, Wende, Sophie Straat, Elmer en Ray Fuego ook "iets extra's". Wat dat precies inhoudt, is nog onduidelijk.

Net als dit jaar worden 42.000 bezoekers toegelaten. "Het is ons allemaal goed bevallen en daarom houden we dat zo", laat de organisatie weten op Instagram. In 2025 werden nog 50.000 tickets verkocht voor het festival, maar vanwege de tegenvallende kaartverkoop werd de capaciteit in 2026 verlaagd.

De officiële kaartverkoop voor het festival dat 2 tot en met 4 juli plaatsvindt, gaat zaterdag 28 november om 10.00 uur van start. Mensen die kaartjes hebben gekocht voor eerdere edities krijgen woensdag al toegang tot de presale.