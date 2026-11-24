MIAMI (ANP) - De 49e editie van de Copa América vindt in 2028 plaats in de Verenigde Staten. Het eindtoernooi met zestien landen wordt gehouden van 9 juni tot en met 9 juli. Tien landen kwalificeren zich uit de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL en zes landen uit de Midden- en Noord-Amerikaanse bond CONCACAF.

Het is de derde keer dat de Verenigde Staten de gastheer zijn van de Copa América. Dat gebeurde eerder in 2016 bij het 100-jarige bestaan van CONMEBOL en in 2024. Die laatste editie werd gewonnen door Argentinië.