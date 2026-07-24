Ook tweede weekend Tomorrowland zonder groot vuurwerk

Ook tijdens het tweede weekend van Tomorrowland blijft een grote vuurwerkshow uit. In tegenstelling tot vorig weekend is volgens Belga bij de mainstage wel een "beperkte" show te zien.

Het Belgische dancefestival verzorgt doorgaans grote vuurwerkshows bij het hoofdpodium. Tijdens het eerste festivalweekend werd vuurwerk verboden door code oranje wegens de aanhoudende droogte. Bij het tweede weekend, waarvoor de poorten vrijdag openden, wordt nu wel "beperkte en gecontroleerde podiumpyrotechniek" toegestaan. Het gaat dan om effecten met warmte en rook. Code oranje is in België nog steeds van kracht.

Volgens de organisatie moeten bezoekers geen klassiek hoogtevuurwerk verwachten. Een brandweercommandant meldt aan de Vlaamse omroep VRT dat het om "vuurpijlen waarvan er geen brandende deeltjes naar beneden kunnen vallen" gaat. Ook vloeit via extra pompen in de vijvers extra bluswater richting hoofdpodium.

In 2025 brak vlak voor de start van het festival op het hoofdpodium van Tomorrowland brand uit, waardoor een groot deel van het decor in vlammen opging. Na de brand nam het festival een aantal maatregelen om de brandrisico's te verkleinen.