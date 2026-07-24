Basketballer James speelt 24e NBA-seizoen voor Philadelphia 76ers

PHILADELPHIA (ANP/RTR) - LeBron James speelt zijn 24e seizoen in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA voor de Philadelphia 76ers. De 43-jarige basketbalvedette hoopt het team aan de titel te helpen na 43 jaar 'droogte'.

James speelde de afgelopen acht seizoenen voor de Los Angeles Lakers, waarmee hij in 2020 kampioen werd. Hij speelde daarvoor twee periodes voor de Cleveland Cavaliers en voor Miami Heat.

"Ik ga niet voor het geld en ik ga niet voor de familie. Waar speel ik echt nog voor op dit punt? Ik wil me nog opofferen, ik wil nog werken en ervoor gaan. Ik wil nog meedoen en winnen en de kans krijgen een titel te veroveren", liet James op social media weten. "Ik geloof dat ik kan helpen om van de Philadelphia 76ers een kampioenschapsteam te maken."