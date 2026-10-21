Ook website De Correspondent tijdelijk offline

De website De Correspondent is woensdagmiddag ook uit voorzorg offline gehaald. Dat laat hoofdredacteur Rob Wijnberg weten in een mail aan de abonnees.

"Zoals je wellicht uit het nieuws hebt vernomen zijn er wereldwijd veiligheidsproblemen met de programmeertaal PHP. Om die reden hebben we De Correspondent uit voorzorg tijdelijk offline gehaald. Dit doen we om onze digitale omgeving en de persoonsgegevens die we van jou hebben, goed te beveiligen."

Wijnberg spreekt de hoop uit "zo snel mogelijk weer bereikbaar te zijn". Het is niet bekend hoe lang de site offline blijft.