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Pathé Thuis niet bereikbaar door problemen met PHP

21 okt , 15:00Entertainment
anp211026147 1
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De site en apps van streamingdienst Pathé Thuis zijn uit voorzorg tijdelijk offline vanwege een veiligheidsprobleem in de programmeertaal PHP. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Hiermee volgt Pathé Thuis naar eigen zeggen het advies van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
Het is niet bekend hoe lang de dienst niet bereikbaar is. "Pathé Thuis doet er alles aan om de site en apps zo snel mogelijk weer online te brengen", aldus een woordvoerder. Pathé is de grootste filmexploitant van Nederland.
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