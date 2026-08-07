Netflix heeft de cast bekendgemaakt van Grown Ups 3. Adam Sandler keert terug in de komedie, samen met onder anderen Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek Pinault, Maya Rudolph en Maria Bello. De opnames zijn inmiddels begonnen in de Amerikaanse staat New Jersey.

Ook andere bekenden keren terug, zoals Shaquille O'Neal, Colin Quinn, Tim Meadows en Jackie Sandler. Nieuw in de cast zijn onder anderen Julie Bowen, Deon Cole en Bailee Madison.

Volgens Netflix volgt de film de vriendengroep op het moment dat hun kinderen volwassen zijn en zij aan "het ultieme avontuur" beginnen. Sandler schreef het scenario samen met zijn vaste co-scenarist Tim Herlihy.

De eerste twee Grown Ups-films verschenen in 2010 en 2013. Het is nog niet bekend wanneer de derde film uitkomt.