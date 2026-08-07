Ariana Grande met achtste studioalbum petal op nummer 1

Ariana Grande is deze week met haar nieuwe album petal op de eerste plaats geëindigd in de Album Top 100. Dat meldt samensteller GfK. De Amerikaanse zangeres behaalde de koppositie nadat ze eerder deze week, kort na de release van haar album, aankondigde een pauze van het openbare leven in te lassen. petal is voor Grande haar vierde nummer 1-album in Nederland.

Grande stoot met haar toppositie Olivia Rodrigo van de troon, die nu met haar album you seem pretty sad for a girl so in love op de tweede plek staat. De derde plaats wordt bezet door Thriller van Michael Jackson. De muziek van de zanger staat sinds de film Michael, de biopic over de beginjaren van zijn carrière, al wekenlang hoog in de hitlijsten.

Ook het nieuwste album van Lil Kleine genaamd F*CK KLEINE doet het maanden na zijn release nog goed en klimt van de zesde naar de vierde plaats. Foreign Tongues, het 25e studioalbum van The Rolling Stones, is van de tweede positie gezakt naar de zesde. De vijfde plaats is met The Romantic van Bruno Mars onveranderd ten opzichte van vorige week.

Album Top 100 week 32

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Ariana Grande - petal

2. (1) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

3. (4) Michael Jackson - Thriller

4. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE

5. (5) Bruno Mars - The Romantic

6. (2) The Rolling Stones - Foreign Tongues

7. (7) Bad Bunny - DeBÍ TiRAR MáS FOToS

8. (8) SIENNA SPIRO - Visitor

9. (9) Fleetwood Mac - Rumours

10. (10) Olivia Dean - The Art of Loving