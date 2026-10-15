Een mogelijk onderzoek naar het vermeende misbruik door Julio Iglesias is een stap dichterbij gekomen. Het Openbaar Ministerie in Spanje heeft volgens bronnen besloten dat het land de zaak in behandeling kan nemen, ook al vonden de vermeende vergrijpen plaats op de Bahama's en de Dominicaanse Republiek. Dat meldt persbureau AFP op basis van bronnen bij het OM.

Twee vrouwen, een huishoudelijke hulp en een fysiotherapeute, beweren dat zij in 2021 slachtoffer werden van seksueel misbruik en gedwongen arbeid. Zij waren in die periode werkzaam op het landgoed van de Spaanse zanger in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's.

De 83-jarige Iglesias ontkent alle beschuldigingen. Hij zegt dat hij "nooit een vrouw respectloos heeft behandeld". Eerder werd een andere aanklacht verworpen, omdat de Spaanse aanklagers geen jurisdictie zouden hebben in deze twee landen. Een speciale Spaanse rechtbank, die gespecialiseerd is in lastige zaken en vergrijpen die door Spanjaarden in het buitenland zijn gepleegd, moet nu officieel gaan besluiten of het onderzoek wordt geopend.

Het is niet duidelijk waarom de aanklagers deze aanklachten wél ontvankelijk hebben verklaard.