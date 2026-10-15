NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft het eerste punt in de competitiefase van de Europa League binnen. De ploeg van trainer Dick Schreuder kwam in eigen huis tegen het Bulgaarse Levski Sofia dankzij aanvoerder Tjaronn Chery terug van een achterstand en speelde gelijk: 1-1.

De club uit Nijmegen verloor het eerste Europa League-duel vorige maand met 5-0 bij Juventus. Zondag wacht in de Eredivisie een thuisduel met Fortuna Sittard, waarna Dinamo Zagreb komende week de volgende tegenstander is in het Europese toernooi.