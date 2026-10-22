Opening Slavernijmuseum met drie jaar uitgesteld

De komst van een museum over het Nederlandse slavernijverleden is verplaatst van 2030 naar 2033, meldt het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Onder meer het aanvragen van vergunningen en de aanbesteding noemt het college als oorzaak van de vertraging, net als het ontwerpproces dat nu bezig is.

Ontwerpbureaus konden sinds februari dit jaar hun ideeën insturen. In de zomer van volgend jaar wordt een architect gekozen.

Het besluit om een slavernijmuseum op te richten werd genomen in 2017. In 2024 werd een plan opgesteld, nadat de Kop van Java-eiland in Amsterdam als geschikte locatie was gekozen. In de verdere uitwerking van dat plan blijkt nu dat er meer tijd nodig is dan eerst werd gedacht.

Uit de nieuwe planning blijkt dat er nog een tekort van 22,3 miljoen is voor de bouw van het museum. De gemeente werkt nog aan een voorstel om de opgelopen kosten te dekken.