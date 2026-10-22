Zoektocht naar nieuwe James Bond-acteur nadert einde

De zoektocht naar de nieuwe acteur die James Bond gaat spelen, lijkt zijn einde te naderen. Vakmedia als Deadline en The Hollywood Reporter melden dat in de loop van de komende week al de laatste audities worden gehouden.

Beide vakbladen stellen dat er nog zeker drie acteurs in de running zijn. Hoewel onbevestigd, zeggen insiders tegen Deadline dat naar verwachting Callum Turner, Jack Lowden en Josh O'Connor daartussen zitten. Een bron laat aan The Hollywood Reporter weten dat er mogelijk vijf acteurs een screentest doen. Wie dat nog meer doen, is niet duidelijk, al schrijft THR ook dat Jacob Elordi geen screentest doet. Verder is nog niet bekend wanneer een eventueel besluit wordt genomen.

In mei werd bekend dat de zoektocht naar de nieuwe Bond-acteur officieel was begonnen. De laatste Bondfilm was No Time To Die uit 2021. Daarin speelde Daniel Craig voor het laatst geheim agent 007. De nieuwe Bondfilm wordt geregisseerd door Denis Villeneuve.