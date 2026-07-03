De Turkse stand-upcomedian Deniz Göktaş is vrijdag formeel aangemerkt als verdachte na zijn arrestatie een dag eerder. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Recep Tayyip Erdogan en religieuze waarden.

Het onderzoek naar de populaire komiek begon nadat hij op 24 juni een opname van een voorstelling op YouTube had geplaatst. In die 90 minuten durende show maakte hij grappen over Erdogan, religie en politieke en maatschappelijke kwesties. De video is inmiddels meer dan 9,5 miljoen keer bekeken.

Volgens partijgenoten en adviseurs van Erdogan maakte Göktaş de president en de Koran belachelijk. Volgens Turkse media heeft de 32-jarige Göktaş ontkend dat hij iets strafbaars heeft gedaan. Hij moest vrijdag voor de rechter verschijnen. Tientallen supporters, onder wie journalisten, kunstenaars en politieke activisten, verzamelden zich buiten het gerechtsgebouw in Istanbul om zijn vrijlating te eisen.