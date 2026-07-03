ZEIST (ANP) - De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje-internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Dat meldt de voetbalbond vrijdag.

Oranje verloor in de wedstrijd in de zestiende finales na een strafschoppenserie. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crysencio Summerville misten vanaf elf meter. Zij werden na afloop op sociale media geconfronteerd met discriminerende, racistische en haatdragende opmerkingen.