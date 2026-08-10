Door middel van frauduleuze brieven hebben oplichters zich meermaals voorgedaan als Talpa-baas John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa Network maandag aan het ANP. In de brieven wordt onder de naam van De Mol en het mediabedrijf de indruk gewekt dat geadresseerden in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.

In de brieven wordt onder meer gesproken over een vermeend initiatief waarbij mensen financiële ondersteuning kunnen ontvangen voor "persoonlijke, educatieve of professionele doeleinden". Ontvangers wordt gevraagd contact op te nemen via een in de brief vermeld e-mailadres.

Talpa benadrukt in een verklaring op geen enkele wijze betrokken te zijn bij de brieven. "Wij nemen nadrukkelijk afstand van deze vorm van oplichting en vinden het zeer kwalijk dat mensen op deze manier worden misleid." Het mediabedrijf laat weten vooralsnog geen aangifte te hebben gedaan. Inmiddels hebben meerdere geadresseerden zich bij het bedrijf gemeld.

Politie

Mensen die dergelijke brieven ontvangen, zouden daarvan melding moeten maken bij de politie, adviseert Talpa. "Frauduleuze uitingen die wij signaleren, blijven wij melden bij de daarvoor bestemde partijen en waar mogelijk ondernemen wij actie om deze te laten verwijderen."

Het is niet de eerste keer dat de naam van De Mol wordt misbruikt voor frauduleuze doeleinden. In 2024 ging een nepvideo rond waarin hij zogenaamd door Telegraaf-verslaggever Jordi Versteegden werd geïnterviewd over beleggen in bitcoin. Eerder werd ook een nepaccount op Instagram aangemaakt, waarmee mensen namens de Talpa-baas werden benaderd voor audities voor een nieuw programma.