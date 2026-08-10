Suri Holmes, de dochter van acteurs Tom Cruise en Katie Holmes, heeft haar eerste stappen als actrice gezet. De 20-jarige staat de komende tijd op het toneel tijdens het Edinburgh Fringe Festival in Schotland, waar ze meespeelt in de theatervoorstelling Midsummer!. Dat meldt onder meer het Amerikaanse tijdschrift People.

Holmes vertolkt in de bewerking van William Shakespeares Midzomernachtdroom de rollen van Helena, Mustardseed, Flute en Thisbe. De voorstelling ging op 6 augustus in première en is tot en met 19 augustus te zien.

Holmes studeert sinds 2024 aan de Carnegie Mellon University in Pittsburgh, waar ze een acteeropleiding volgt. Onlangs werd bekend dat ze de achternaam van haar vader officieel heeft laten verwijderen. Cruise zou al jaren geen contact meer hebben met zijn dochter.