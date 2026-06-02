De opnames zijn begonnen voor Mi Familia: Sen Dog and the American Dream, een documentaire over het leven en de carrière van Senen 'Sen Dog' Reyes, medeoprichter van de Amerikaanse hiphopgroep Cypress Hill. Dat meldt vakblad Variety.

De film vertelt het verhaal van Reyes en zijn familie, die Cuba ontvluchtten en zich vestigden in Los Angeles. Verschillende bekende artiesten werken mee aan het project, zoals onder anderen B-Real, Will.i.am, Slash, Chuck D, George Clinton, Emilio Estefan en Pitbull.

Reyes is producent van de documentaire. Een releasedatum voor Mi Familia: Sen Dog and the American Dream is nog niet bekendgemaakt.