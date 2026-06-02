Martin Scorsese heeft zich aangesloten bij AI-bedrijf Black Forest Labs als adviseur om "de grenzen van creativiteit te verleggen en zo diepere en rijkere ervaringen voor het publiek te creëren". Dat zegt de 83-jarige regisseur in een verklaring op de website van het bedrijf.

"Er is altijd het probleem geweest van hoe je communiceert wat je in je hoofd ziet naar je cast en crew. Er zijn bepaalde dingen die je moet zien en voelen", legt Scorsese uit. "Cinema is een jong medium, pas ongeveer 125 jaar oud, dus we moeten openstaan voor hoe het kan evolueren", aldus de regisseur.

Scorsese maakte bekende films als Who's That Knocking at My Door, Goodfellas, Taxi Driver en The Wolf of Wall Street. Ook werd hij meermaals genomineerd voor beste regisseur bij de Academy Awards. In 2007 won Scorsese een Oscar voor The Departed.