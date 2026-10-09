De opnames van het tweede seizoen van de Little House on the Prairie-reboot zijn afgerond. Dat heeft Netflix vrijdag bekendgemaakt. Ook kondigde de streamingdienst aan dat tien nieuwe acteurs aan de cast zijn toegevoegd.

"Alle fantastische nieuwe castleden dit jaar hebben dit seizoen in Walnut Grove absoluut magisch gemaakt", laat Rebecca Sonnenshine, showrunner en uitvoerend producent, weten aan het Amerikaanse blad People.

Onder de nieuwe castleden zijn onder meer David Wronko (Thomas Perry), Erik Athavale (dominee Alden), Elyse Levesque (Emma Perry) en Graham Harvey (Johnny Johnson). Zij sluiten zich aan bij hoofdrolspelers Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Alice Halsey en Skywalker Hughes, die de familie Ingalls vertolken. Wanneer het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt, is nog niet bekend.

Het eerste seizoen van de langverwachte reboot verscheen in juli op de streamingdienst. Little House on the Prairie, gebaseerd op de boekenreeks van Laura Ingalls Wilder, vertelt het verhaal van een familie op een boerderij in de Amerikaanse staat Minnesota aan het einde van de negentiende eeuw. De originele televisieserie over de familie Ingalls kwam uit tussen 1972 en 1983.