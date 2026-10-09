ISTANBUL (ANP/AFP) - De Italiaan Vincenzo Montella is ontslagen als bondscoach van het Turkse voetbalelftal. "Er is besloten niet verder te gaan met onze hoofdtrainer", meldt de Turkse voetbalbond (TFF) in een bericht op X. Turkije leed vier nederlagen in de afgelopen reeks wedstrijden in de Nations League.

Montella werd in september 2023 aangesteld als bondscoach van Turkije en hij presteerde aanvankelijk goed. De oud-international loodste de Turken naar de hoogste divisie in de Nations League en bereikte de kwartfinales van het EK van 2024. Daarin verloor het van Oranje.

De resultaten zijn de afgelopen maanden verslechterd. Turkije won op het afgelopen WK één wedstrijd en werd uitgeschakeld in de groepsfase. In de Nations League verloor Turkije van Frankrijk, België en Italië (twee keer).