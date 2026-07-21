Opnieuw een Harry Potter-filmmarathon bij Pathé

Bioscoopketen Pathé organiseert opnieuw een Harry Potter-marathon ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Harry Potter en de Steen der Wijzen, de eerste film in de serie. Eind augustus kunnen fans alle acht films achter elkaar zien in een filmmarathon van 24 uur, meldt Pathé. Bezoekers kunnen ook kiezen voor twee marathons van twaalf uur, waarin ze eerst de eerste vier films kijken en een dag later de tweede helft van de serie.

De marathons vinden plaats op 29 en 30 augustus. Daaromheen organiseert Pathé een speciale speelweek, waarin een quiz plaatsvindt en Harry Potter en de Steen der Wijzen te zien is.

In 2011 en in 2025 organiseerde Pathé ook Harry Potter-marathons. De aankomende speelweek zou voorlopig de laatste gelegenheid zijn om de Harry Potter-films in de bioscoop te zien, volgens distribiteur Warner Bros.