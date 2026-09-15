Opnieuw Emmy voor Amerikaanse versie van De Verraders

Het van oorsprong Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de Emmy maandagavond in de categorie beste realitycompetitieprogramma. De voorgaande twee jaar won The Traitors de prijs ook al.

Presentator Alan Cumming nam de prijs in Los Angeles in ontvangst. Hij zei dat de Emmy het hele team inspireert "om nog grootser en beter" te worden.

De Emmy Awards worden voor de 78e keer uitgereikt. Mariska Hargitay presenteert de prijsuitreiking. De medische dramaserie The Pitt is 25 keer genomineerd voor een Emmy Award, gevolgd door comedyserie Hacks met 24 nominaties.