Festivalhit Club Kid wint weer twee prijzen in Deauville

De film Club Kid van regisseur Jordan Firstman heeft op het Filmfestival van Deauville twee grote prijzen in de wacht gesleept. De komedie werd bekroond met zowel de Grote Juryprijs als de Publieksprijs.

Het is niet de eerste onderscheiding voor de film, die zich de afgelopen tijd ontpopte tot een onverwachte hit voor distributeur A24. Club Kid gaat over een New Yorkse clubpromotor van wie het wilde leven volledig op zijn kop komt te staan wanneer zijn 10-jarige zoon, van wiens bestaan hij niets wist, plotseling in zijn leven verschijnt.

Critici waren op het Festival van Cannes, waar de film in première ging, erg te spreken over de dialogen, het tempo en het authentieke beeld van de diversiteit in het nachtleven van New York.

Club Kid is in Nederland te zien vanaf 5 november. Op 11 oktober is de publiekslieveling de slotfilm van het PAFF Festival in Amsterdam.