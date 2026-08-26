Oprah eert Dolly Parton: niemand is zoals zij

Oprah Winfrey heeft net als veel andere sterren verdrietig gereageerd op het overlijden van countrylegende Dolly Parton. De presentatrice blikt in een bericht op sociale media terug op een ontmoeting met Parton, die dinsdag op 80-jarige leeftijd overleed aan kanker.

"Er is niemand zoals zij", schrijft Winfrey bij een oude foto van haar en Parton. "Dit meisje uit de Smoky Mountains in Tennessee droomde van een leven en beleefde vervolgens een leven dat grootser was dan ze zich ooit had kunnen voorstellen, waarbij ze zo gul was voor anderen. Zowel op manieren die we zagen als op manieren die we niet zagen."

Het moment waarop de foto werd gemaakt, behoort volgens Winfrey tot haar dierbaarste herinneringen aan de zangeres. Ze blikt terug op de dag waarop de twee zich "kostelijk vermaakten" terwijl ze jurken van ontwerper Bob Mackie droegen tijdens haar show Dolly eind jaren 80.