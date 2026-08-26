Sabrina Carpenter koestert Partons 'perfecte gevoel voor humor'

Sabrina Carpenter gaat Dolly Partons "perfecte gevoel voor humor" niet snel vergeten. Op Instagram schrijft de zangeres dat ze het "achter de hand houdt voor regenachtige dagen". "Je licht zal iets zijn waar de wereld voor altijd naar zal blijven zoeken om het weer te vinden", stelt Carpenter in een reactie op het overlijden van de Amerikaanse countryzangeres, met wie ze vorig jaar een duet uitbracht.

Verder blikt Carpenter terug op haar eerste ontmoeting met de dinsdag overleden Parton. "Het enige wat ik kon zeggen toen we elkaar voor het eerst ontmoetten, was: 'Ze is echt een engel op aarde' en 'We lijken wel zussen!'", deelt ze onder een reeks zwart-witfoto's waarop ze samen te zien zijn.

De zangeressen brachten begin vorig jaar samen een duetversie van Carpenters nummer Please Please Please uit. Parton liet naderhand weten graag nog eens met haar te willen samenwerken.

Artiesten reageren massaal

Ook andere grote namen uit de muziekwereld reageren op het overlijden van Parton. "We zullen nu een van de vrolijkste stemmen missen die deze wereld ooit heeft gekend", schrijft Celine Dion op Instagram. De Canadese zangeres bedankt Parton voor "de muziek, de lach en de liefde die je ons allemaal hebt gegeven". "Ik zal altijd van je houden", zegt ze, verwijzend naar Partons hit I Will Always Love You.

Billy Joel noemt Parton onder meer een legende. "We zullen haar en haar aanwezigheid op deze aarde missen, maar we zullen de vruchten plukken van haar leven dat in het teken stond van het verbeteren van de wereld", schrijft de Amerikaanse zanger op Instagram. Ook deelt hij een aantal familiefoto's van zijn bezoek aan Partons eigen pretpark Dollywood in de Amerikaanse staat Tennessee. "Onze kinderen keken tegen haar op en kenden haar muziek. De liefde voor Dolly overspande generaties."

Julio Iglesias refereert in zijn reactie aan het nummer When You Tell Me That You Love Me, dat hij samen met Parton zong. "Ik heb persoonlijk het grote geluk gehad om met je te mogen zingen. Wat een enorm voorrecht was dat voor mij!" schrijft de Spaanse zanger op Instagram. Het lied verscheen op Iglesias' album Crazy, dat werd uitgebracht in 1994. "We zullen elkaar weerzien", aldus Iglesias.