De villa van Nicolas Cage is beschadigd geraakt door een groot zinkgat in Malibu. Dat schrijven Amerikaanse media. Op beelden is te zien dat de oprit van het huis, dat aan de kust staat, volledig is ingestort. Het zinkgat is het resultaat van de hoge golven veroorzaakt door orkaan Marie.

Vermoedelijk heeft erosie de grond onder de oprit weggespoeld. "De afdeling Bouwveiligheid van de gemeente en Southern California Gas Company werken samen om de situatie te beoordelen. Op dit moment heeft de gemeente vijf woningen afgesloten", schreef de gemeente Malibu op X bij een foto van het grote gat in de grond. Later gaven de autoriteiten een evacuatiebevel uit voor de getroffen panden. Op beelden is ook te zien dat de zee tot aan de voorkant van het huis komt.

Volgens The Hollywood Reporter gaat het om het huis van de Amerikaanse acteur met vier verdiepingen en een oppervlakte van dik 350 vierkante meter. Hij zou het hebben gekocht voor 10,5 miljoen dollar.