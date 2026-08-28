Optreden J. Cole afgelast na overlijden crewlid

Een optreden van rapper J. Cole dat gepland stond op vrijdagavond in de Amerikaanse stad Sacramento in Californië is afgelast, na het onverwachte overlijden van een lid van zijn tourcrew. Dat maakte het platenlabel van de rapper bekend op Instagram.

"Na het tragische overlijden van een lid van onze tourcrew bij een vrachtwagenongeval vanmorgen, is het optreden van J. Cole vanavond geannuleerd," aldus de verklaring. "Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten van het crewlid in deze ontzettend moeilijke tijd." De mensen die een kaartje hadden gekocht voor het optreden, krijgen automatisch hun geld terug.

Cole is momenteel bezig met een wereldtournee ter ondersteuning van zijn zevende studioalbum The Fall-Off. Zijn volgende optredens staan gepland voor zaterdag en zondag in Oakland. Het is nog onduidelijk of er nog meer shows worden geannuleerd. Op 12 en 13 oktober komt de Amerikaanse rapper naar de Ziggo Dome.