Steeds meer leden Noorse koninklijke familie bij Harald

Bij het ziekenhuis in Oslo komen vrijdagochtend steeds meer leden van de Noorse koninklijke familie aan om te waken over koning Harald. Even na 08.00 uur arriveerden prinses Ingrid Alexandra en prins Sverre Magnus, de kinderen van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Ook de kinderen van prinses Märtha Louise werden door Noorse media gezien.

De kleinkinderen van de koning kwamen zo'n half uur nadat koningin Sonja bij het Rikshospitalet arriveerde. Haakon is vermoedelijk de hele nacht bij zijn vader gebleven.

Ook donderdag had een groot deel van de familie zich verzameld in het ziekenhuis. De gezondheidstoestand van de 89-jarige koning Harald wordt als "zeer ernstig" omschreven. Noorse media houden er rekening mee dat hij komt te overlijden.