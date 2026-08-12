De Amerikaanse band Jonas Brothers treedt op tijdens de rust van de American footballwedstrijd die op 10 september in Melbourne, in Australië, wordt gespeeld. Het is voor het eerst dat een officieel duel uit de NFL op het continent wordt gespeeld.

"We kijken er enorm naar uit om tijdens de rust op te treden tijdens de allereerste reguliere competitiewedstrijd van de NFL in Australië", laten de gebroeders Kevin, Joe en Nick Jonas volgens Billboard in een verklaring weten. "Spelen in het iconische Melbourne Cricket Ground-stadion voor zulke gepassioneerde Australische fans is een ontzettende eer."

De broers zeggen verder dat ze niet kunnen wachten om "deel uit te maken van dit historische moment en dit samen te vieren met iedereen in het stadion en met alle kijkers over de hele wereld". De wedstrijd tussen de Los Angeles Rams en de San Francisco 49ers wordt ook live uitgezonden op streamingdienst Netflix.

Het is niet de eerste keer dat de gebroeders Jonas optreden tijdens de rust van een NFL-duel. In 2022 traden ze op Thanksgiving op tijdens de pauze van de wedstrijd tussen de Dallas Cowboys en de New York Giants in Dallas, Texas. Naast de wedstrijd in Melbourne zijn er dit seizoen ook internationale wedstrijden van de Amerikaanse sport in Londen, Madrid, Parijs, München, Mexico-Stad en Rio de Janeiro.