Koning Felipe gaat de zonsverduistering woensdagavond bekijken vanaf het Son Marroig-museum in Deià, gelegen op het Spaanse eiland Mallorca. Dat melden diverse Spaanse media, waaronder Ultima Hora en HOLA!. Het is niet bekend of de vorst ook zijn vrouw en dochters meeneemt naar het uitkijkpunt. Wel wordt Felipes moeder, koningin Sofía, verwacht tijdens de eclips.

Het historische landgoed ligt op een plek die uitkijkt over de Middellandse Zee. De koning bezocht het museum in 2019 met zijn vrouw koningin Letizia en hun twee dochters, Leonor en Sofía. Het gezin liet zich daar vastleggen door de pers tijdens hun jaarlijkse zomervakantie op Mallorca.

Van Felipe is bekend dat hij erg geïnteresseerd is in astronomie. Zijn fascinatie zou naar eigen zeggen zijn ontstaan door zijn grootmoeder koningin Frederika van moederskant, die hem al op jonge leeftijd een telescoop gaf. Frederika (1917-1981) was koningin van Griekenland.