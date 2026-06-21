Optreden Tom Morello op Pinkpop gaat door na zorgen om moeder

Het optreden van Tom Morello op Pinkpop gaat zondag door, schrijft de gitarist op Instagram. Morello, bekend van onder meer Rage Against the Machine, moest onlangs enkele shows afzeggen vanwege de gezondheid van zijn moeder Mary Morello.

"De ongelooflijk veerkrachtige en onvermoeibare Mary Morello van 102 voelt zich inmiddels iets beter en heeft me het bevel gegeven om weer de barricaden op te gaan", schrijft Morello. "Ik ben onderweg en zal optreden op Pinkpop, en daarna hopelijk op meer plekken."

Morello staat zondag van 17.00 tot 18.00 uur op het podium van Pinkpop in Landgraaf.