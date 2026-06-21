Koning vond WK-wedstrijd Curaçao 'waanzinnig om mee te maken'

Koning Willem-Alexander heeft genoten van de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City op het WK voetbal. De koning noemde het duel na afloop tegenover de NOS "een groot spektakel". Samen met koningin Máxima en prinses Ariane zag hij het elftal van bondscoach Dick Advocaat met 0-0 gelijkspelen.

"De vechtlust en het samenwerken van Curaçao. Dat zo'n klein land zich zo groot neer kan zetten op dit internationale toneel en een punt kan binnenhalen, dat is echt waanzinnig om mee te maken", aldus de koning. "Het is een fantastisch feest geweest."

Ook Máxima was enthousiast over het optreden van het Caribische eiland. "Ik ben zo trots op Curaçao", zei de koningin. Prinses Ariane bekende dat zij de hele avond gespannen was. "Ik zat de hele avond op het puntje van mijn stoel."

Dick Advocaat

Willem-Alexander had daarnaast lovende woorden voor Advocaat. "Oudste coach, kleinste land, eerste punt, eerste goal tegen Duitsland: allemaal unieke prestaties die Curaçao onder leiding van Dick Advocaat heeft behaald. Daar mag hij echt trots op zijn."

De koning, koningin en prinses waren eerder ook aanwezig bij de wedstrijd van Nederland tegen Zweden in Houston. Daar won Oranje met 5-1.