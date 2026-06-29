Oranjemars trekt in Monterrey minder bekijks dan in Kansas City

Het Oranjefeest in Monterrey met artiesten Yuki, FeestDJRuud en Yves Berendse in aanloop naar de wedstrijd tegen Marokko in de zestiende finales van het wereldkampioenschap heeft minder bekijks getrokken dan vier dagen eerder in Kansas City, toen Nederland de groepsfase afsloot tegen Tunesië. Er verzamelden zich zo'n 16.000 mensen in Parque Fundidora, meldt een woordvoerder van de KNVB, die de cijfers kreeg van de lokale autoriteiten.

In Kansas City vierden 22.000 mensen feest. Bij de twee andere groepsduels van Oranje, in Dallas tegen Japan en in Houston tegen Zweden, kwam de teller uit op ruim 15.000 Oranjefans.

Net als in de Amerikaanse speelsteden verzamelden zich niet alleen Nederlandse supporters. Veel enthousiaste Mexicanen sloten zich aan om achter de oranje dubbeldekker aan te lopen voor een wandeling van een klein uur. Het populaire lied 'Links Rechts' van Snollebollekes klonk veelvuldig door Parque Fundidora.

De wedstrijd tussen Nederland en Marokko begint in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag om 03.00 uur.