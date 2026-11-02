De organisatie van het Amsterdam Dance Event (ADE) is "diep geraakt" door het overlijden van de Amerikaanse dj en producer Juan Atkins. Dat laat een woordvoerder maandag weten aan het ANP.

Atkins stond sinds 2001 meermaals op het podium van ADE. Ook tijdens de meest recente editie eind vorige maand maakte de artiest zijn opwachting. "Anderhalve week geleden stond hij nog op de line-up in de Q Factory bij een event ter ere van veertig jaar Detroit Techno, een genre waar Atkins het fundament voor heeft gelegd", aldus de zegsman. "Heel veel artiesten zijn vandaag de dag schatplichtig aan Atkins en het is dan ook een schok voor de gehele elektronische muziekindustrie dat hij zomaar ineens is overleden."

Atkins wordt gezien als een van de grondleggers van het muziekgenre techno. Zijn lichaam werd afgelopen weekend gevonden in een hotelkamer in Mexico-Stad, meldde zijn management. De artiest stierf op 64-jarige leeftijd. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.