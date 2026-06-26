Organisatie: uitstroom Defqon.1 verloopt rustig

De bezoekers van het hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen verlaten vrijdagochtend rustig het terrein. De sfeer is gemoedelijk, laat een woordvoerder van het festival weten. De 50.000 bezoekers hoorden donderdagavond laat dat het festival vroegtijdig wordt beëindigd om de door het KNMI afgekondigde code rood in onder meer Flevoland. De campinggasten moeten voor 18.00 uur van het terrein zijn.

In de nacht van donderdag op vrijdag was het enige tijd onrustig op het terrein bij Walibi, vermoedelijk vanuit frustratie omdat het festival verder niet doorgaat. Een groep van "minder dan honderd" personen haalde volgens de zegsman vlaggen uit masten, trok hekwerk omver en danste op Dixie's. Volgens de organisatie was dit snel onder controle en heeft de politie niet in hoeven grijpen. Die stond wel paraat. De politie bevestigt dit.

Er zijn vrijdag 109 bussen ingezet om festivalgangers naar Lelystad en 't Harde te brengen.