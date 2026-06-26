Journalist Natalie Righton wordt chef Buitenland bij RTL Nieuws

Natalie Righton wordt per 1 september de nieuwe chef Buitenland bij RTL Nieuws, meldt de zender vrijdag. Righton werkte eerder voor de Volkskrant als onder meer buitenlandcorrespondent, als chef nieuws en als politiek verslaggever. Ook was zij mede-presentator van het programma Buitenhof. Righton won tweemaal de journalistieke prijs De Tegel.

"RTL Nieuws speelt een cruciale rol in het duiden van wat er in de wereld gebeurt", zegt Righton. "Ik kijk er enorm naar uit om samen met de redactie verhalen te maken die ertoe doen en de buitenlandjournalistiek verder de toekomst in te brengen. Het is een eer om aan dit gedreven team leiding te mogen geven."

In haar nieuwe rol is de journalist verantwoordelijk voor de aansturing van de buitenlandredactie en de verdere versterking van de journalistieke koers op internationale onderwerpen, meldt RTL. RTL Nieuws-hoofdredacteur Ilse Openneer is blij met de komst van Righton, zegt ze. "Met Natalie halen we een ervaren, scherpe en gedreven journalist in huis."