Organisatie Ye-concerten blij met definitieve vergunning

De organisatie achter de komende concerten van Ye in GelreDome zegt tevreden te zijn dat de vergunning voor de optredens definitief is verleend. Dat laat evenementenorganisator J.Noah weten aan het ANP.

Volgens het bedrijf is de afgelopen periode achter de schermen intensief samengewerkt met betrokken partijen en autoriteiten om de concerten "op een veilige, verantwoorde en zorgvuldige manier" te laten verlopen.

J.Noah zegt daarbij oog te hebben gehad voor de maatschappelijke gevoeligheden rond de komst van Ye, de artiest die eerder bekendstond als Kanye West. "Elk evenement dat door ons wordt georganiseerd, dit evenement incluis, moet in het teken staan van muziek, kunst en verbinding", aldus de organisator.

Kritiek

De organisatie zegt dat het besluit van minister Van den Brink van Asiel en Migratie om Ye niet de toegang tot Nederland te ontzeggen hen "deugd" doet. Volgens J.Noah is daarmee een zorgvuldig proces afgerond.

Rond de concerten ontstond de afgelopen tijd discussie vanwege eerdere antisemitische en racistische uitlatingen van Ye. Verschillende organisaties en politici uitten kritiek op zijn komst naar Nederland en riepen op de optredens niet door te laten gaan. Eerder werd Ye de toegang tot het Verenigd Koninkrijk al ontzegd.

Ye staat op 6 en 8 juni gepland voor optredens in GelreDome in Arnhem.