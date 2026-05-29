In de Spotlight: duurzame ondernemer en Co-founder van Agents for Change Marianne van Leeuwen

“We moeten anders leren kijken”: AI for Sustainability, circulaire innovatie en de noodzaak van echte verandering

Meer dan twintig jaar werkte Marianne van Leeuwen op het snijvlak van digitale innovatie, ondernemerschap en technologische vernieuwing. Vandaag staat ze bekend als duurzame ondernemer, co-founder van Agents for Change en expert op het gebied van AI for Sustainability en de circulaire economie. Maar haar missie begon niet in de wereld van kunstmatige intelligentie. Die ontstond vanuit een veel persoonlijkere overtuiging: het besef dat de wereld sneller verandert dan wijzelf.

In de nieuwste aflevering van de vodcast In de Spotlight vertelt Van Leeuwen openhartig over haar reis van succesvol digitaal ondernemer naar impactgedreven changemaker. Waar ondernemerschap vroeger vooral draaide om groei en succes, staat tegenwoordig één vraag centraal: hoe kunnen technologie en innovatie bijdragen aan een leefbare toekomst?

Van digitale innovatie naar maatschappelijke impact

“Ik was jarenlang ondernemer in digitale innovatie,” vertelt ze in het vodcast interview. “Maar op een gegeven moment dacht ik: hier wil ik mijn kennis echt voor inzetten.”

Die maatschappelijke betrokkenheid begon overigens al veel eerder. Nog voordat duurzaamheid een centraal thema werd in haar werk, hield Van Leeuwen zich intensief bezig met diversiteit en de positie van vrouwen binnen het bedrijfsleven. Vanuit haar achtergrond in marketing en digitale media zag ze hoe vaak producten en campagnes over vrouwen werden bedacht zonder vrouwen daadwerkelijk te betrekken.

Dat inspireerde haar om het boek Mag het ietsje minder roze te schrijven, waarin ze kritisch keek naar stereotypering, marketing en de manier waarop vrouwen structureel anders worden benaderd in het bedrijfsleven. Volgens Van Leeuwen was dat achteraf gezien ook haar eerste stap richting duurzaamheid.

“Diversiteit en duurzaamheid hebben veel met elkaar gemeen,” zegt ze. “Het gaat allebei over systemen die niet goed werken en over de vraag wie uiteindelijk de prijs betaalt van de status quo.”

Toen ze moeder werd, begon ze nog scherper te zien hoe ongelijk verwachtingen tussen mannen en vrouwen vaak zijn verdeeld. “Toen viel me echt op hoe anders vrouwen worden behandeld,” vertelt ze. “Die bewustwording heeft me nooit meer losgelaten.”

De wake-up call bij Decathlon

Dat haar carrière uiteindelijk volledig zou verschuiven richting duurzaamheid, werd versterkt tijdens haar werk bij Decathlon. Daar werkte ze aan circulaire businessmodellen zoals reparatie, verhuur, abonnementen en tweedehandsconcepten.

Wat ze daar zag, maakte diepe indruk.

“Je probeert met een klein team een enorme olietanker van koers te laten veranderen,” zegt ze. “En ondertussen merk je hoeveel systemen eigenlijk tegenwerken.”

Binnen grote organisaties zag Van Leeuwen hoe duurzaamheidsteams steeds meer tijd kwijt waren aan regelgeving, rapportages en administratieve processen, terwijl juist de echte verandering daardoor vertraagde.

Dat inzicht vormde uiteindelijk de basis voor haar huidige onderneming Agents for Change. Samen met haar team ontwikkelt ze slimme AI-agents die bedrijven ondersteunen bij duurzaamheidsvraagstukken — van certificeringen en rapportages tot juridische controles rondom zogenoemde green claims.

“Veel duurzaamheidsteams blijven hangen in administratie,” legt ze uit. “Terwijl ze juist bezig willen zijn met verandering en innovatie. Wij proberen die ballast weg te nemen.”

“AI hoeft niet vervuilend te zijn”

Toch benadrukt Van Leeuwen dat AI niet automatisch duurzaam is. Volgens haar vraagt verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie om bewuste keuzes. Haar bedrijf werkt daarom bewust met kleinere, energiezuinige modellen en Europese technologie zoals Mistral.

“AI slurpt enorm veel energie als je er niet goed mee omgaat,” zegt ze. “Dus je moet bewust nadenken over hoe en waarvoor je het inzet.”

Voor Van Leeuwen betekent duurzaamheid bovendien veel meer dan alleen klimaat of milieu. Volgens haar draait het letterlijk om de vraag hoe we systemen bouwen die op lange termijn houdbaar blijven — voor mens, natuur én economie.

“Duurzaamheid betekent eigenlijk dat we anders leren kijken,” zegt ze. “Niet alleen naar winst of groei, maar ook naar de impact van onze keuzes op de wereld om ons heen.”

Het is vijf over twaalf

Die overtuiging is ook persoonlijk. Van Leeuwen ziet dagelijks de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling in Nederland. Het Hollandse landschap waar ze zo van houdt, verandert zichtbaar.

“We houden vast aan romantische beelden van hoe Nederland eruit hoort te zien,” vertelt ze. “Maar ondertussen zien we de natuur letterlijk veranderen.”

Toch blijft ze optimistisch. Volgens haar zijn de oplossingen er al — van circulaire economie tot slimme technologie — maar ontbreekt het vooral aan lef, bewustwording en verbeeldingskracht.

“We moeten ons een andere toekomst durven voorstellen,” zegt ze. “En ik geloof echt dat die toekomst beter kan zijn dan doorgaan op de huidige weg.”

