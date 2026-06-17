Orgel Joke fit genoeg voor optreden bij Nederlands elftal

Orgel Joke is genoeg hersteld van een recente val om naar het WK voetbal af te reizen, mocht het Nederlands elftal een ronde verder komen. Ze kreeg woensdag groen licht van haar fysiotherapeut, was te zien in RTL Boulevard.

"Daar ben ik superblij om, super te gek", reageerde de 76-jarige Joke Meijer, zoals de Vlaardingse officieel heet, nadat haar het goede nieuws was verteld. De muzikante had een breukje in haar elleboog opgelopen en kon daardoor een tijdje niet op haar keyboard spelen. Daardoor was het nog onzeker of ze een uitnodiging om voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust een paar minuten op te treden in het stadion waar het duel van Oranje wordt gespeeld, kon accepteren.

Afhankelijk van het resultaat in de groepsfase speelt Orgel Joke straks in Houston in de Verenigde Staten, Monterrey in Mexico of in het Canadese Vancouver. Ze kijkt nog wel een beetje op tegen de lange reis. "Ik maak me meer druk om het vliegen zolang dan het spelen, want dat gaat wel lukken", besluit ze.