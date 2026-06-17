Tennisster Sabalenka wint eerste partij na sof op Roland Garros

BERLIJN (ANP/AFP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft twee weken na haar verrassende uitschakeling in de kwartfinale van Roland Garros een succesvolle comeback gemaakt. De nummer 1 van de wereld uit Belarus won op het grastoernooi van Berlijn van de Russin Ekaterina Aleksandrova en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale.

Sabalenka had 1 uur en 20 minuten nodig om Aleksandrova in twee sets te verslaan: 6-4 6-4. Ze treft in de kwartfinale de Tsjechische Nikola Bartůňková.

Viervoudig grandslamwinnares Sabalenka ging nogal pijnlijk onderuit tegen Diana Sjnajder uit Rusland op Roland Garros. Ze verloor de laatste negen games in de wedstrijd. Na afloop was ze zwaar gedesillusioneerd. "Geen gedachten, geen emoties. Op dit moment wil ik gewoon stoppen met tennis", sprak ze.