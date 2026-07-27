Oscarwinnaar Steve McQueen maakt installatie voor Guggenheim

Oscarwinnaar Steve McQueen heeft een installatie gemaakt voor het Guggenheim Museum Bilbao. Het kunstwerk, dat de naam 66-76-26 heeft gekregen, is vanaf 9 oktober te zien in het wereldberoemde museum in de Spaanse stad.

De basis van de installatie is het lied Wild is the Wind, de titelsong van de gelijknamige film uit 1957. Het nummer werd door de decennia heen gecoverd door talloze grote artiesten, zoals Nina Simone en David Bowie. Het lied speelt ook een belangrijke rol in de film Widows, die McQueen in 2018 maakte.

De regisseur gebruikt voor de installatie de twee versies van Bowie en Simone en "ontdoet ze van alle muzikale omlijsting, in een ruimte vrij van alle geluiden, beelden of andere zaken die kunnen afleiden van hun stemmen". De artiesten gaan in de installatie "met elkaar in dialoog, door de tijd en ruimte heen". Volgens het museum klinkt in de nieuwe installatie niet alleen het lied zelf, maar ook "de periode waarin het lied werd gezongen: de tijd van de burgerrechtenbeweging, Vietnam en Watergate". De titel van het werk van McQueen verwijst naar de twee jaren waarin Simone en Bowie hun versies opnamen, en het jaar waarin de installatie zelf werd gemaakt.

Catalogus

De Nederlandse designer Irma Boom heeft voor de tentoonstelling een catalogus gemaakt met daarin veel foto- en archiefmateriaal over David Bowie en Nina Simone. De catalogus is volgens het Guggenheim "bedoeld als verlengstuk van de installatie". Het museum organiseert in januari en februari ook een groot retrospectief van het werk van McQueen. De regisseur woont sommige vertoningen ook bij en geeft een inleiding.

De 56-jarige McQueen is bekend van films als Hunger, Shame en 12 Years a Slave. Voor de laatste ontving hij in 2014 als eerste regisseur van kleur een Oscar voor beste film. Hij woont in Londen en Amsterdam. In 2023 maakte hij de documentaire Occupied City, een vier uur durend stadsportret van Amsterdam in de Tweede Wereldoorlog.