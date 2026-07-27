Britse rapper Yung Filly ontkent verkrachting in Australië

De Britse rapper en youtuber Yung Filly ontkent dat hij in 2024 een vrouw heeft verkracht in Australië. Yung Filly, wiens echte naam Andres Felipe Valencia Barrientos is, zegt dat de sfeer goed was met de vrouw. Hij wordt verdacht van verkrachting, mishandeling en verwurging.

Barrientos is maandag gehoord tijdens de tweede week van zijn rechtszaak in Australië over de verkrachting die plaats zou hebben gevonden na een optreden in de Australische stad Perth. De 30-jarige Engelsman, die bekend is van YouTube-video's met de Beta Squad en nummers met youtuber Chunkz, trad daar op in een nachtclub, waar hij de 20-jarige vrouw eerst in de VIP-ruimte zou hebben betast. Barrientos ontkent dat hij de vrouw zou hebben betast: hij zou alleen zijn hand om haar middel hebben geslagen.

De twee gingen daarna naar een hotel in een voorstad van Perth, waar ze seks hadden met wederzijdse instemming. Maar de vrouw wilde dat Barrientos stopte toen hij plotseling gewelddadig zou zijn geworden. De rapper zou de vrouw in haar gezicht hebben geslagen en haar keel hebben dichtgeknepen, maar dat ontkende Barrientos maandag tijdens de zitting. De telefoon van de vrouw was eerder afgepakt door de beveiliger van de rapper, maar dat zou volgens Barrientos zijn om hun privacy te beschermen.

Bijten

Eerder in de rechtszaak werden foto's getoond van verwondingen die de vrouw overhield aan de seks. Het ging om plekken op haar gezicht, hals en borsten, die volgens een forensisch tandarts waarschijnlijk zijn veroorzaakt door beten. Barrientos zei maandag dat hij de vrouw "liefdesbeten" had gegeven. Wel gaf hij later toe dat hij geen toestemming had gevraagd om de vrouw te bijten. Volgens Barrientos probeerde de vrouw hem niet te stoppen, en zei ze geen dingen die erop wezen dat de vrouw niet gebeten wilde worden.

De zaak gaat dinsdag door, dan zullen de aanklager en verdediging hun slotpleidooien houden. Volgens de rechter kan de jury woensdag waarschijnlijk beginnen aan beraad over de schuldvraag.