De voormalige advocaten van Nicki Minaj eisen bijna 300.000 dollar (ongeveer 260.000 euro) van de rapper. Volgens advocatenkantoor Gordon Rees Scully Mansukhani heeft Minaj rekeningen voor juridische diensten niet betaald. Dat meldt Rolling Stone op basis van rechtbankdocumenten.

Het kantoor stond Minaj bij in een auteursrechtzaak rond haar nummer I Lied. De zaak werd uiteindelijk buiten de rechter om geschikt, maar volgens de advocaten heeft de rapper hun diensten niet volledig betaald. Inclusief rente en bijkomende kosten zou ze nog 295.605 dollar verschuldigd zijn.

Het advocatenkantoor stapte in maart naar de rechter en stelt dat Minaj niet op de aanklacht heeft gereageerd. De advocaten vragen de rechter daarom om een uitspraak bij verstek. Een zitting hierover staat gepland voor 16 november.

Een vertegenwoordiger van Minaj heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van Rolling Stone.