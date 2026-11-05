SYDNEY (ANP) - De Australische autocoureur Alan Jones, wereldkampioen Formule 1 in 1980, is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat laten weten aan Australische media.

Jones debuteerde in 1975 in de Formule 1 en ging in 1978 racen voor het team Williams, dat het jaar ervoor was toegetreden tot de Formule 1. In 1980 werd Jones de eerste wereldkampioen namens het team, dat ook zijn eerste constructeurstitel pakte.

De Australiër won dat jaar onder meer in eigen land, maar die race telde niet mee voor de wereldtitel. Hij finishte met een ronde voorsprong op de nummer twee en vier ronden voorsprong op de nummer drie. Jones is de laatste Australiër die de grand prix van Australië heeft gewonnen. Hij reed in totaal 116 officiële races, en won er twaalf. Zijn vader was in 1959 nog de beste in Australië.

De Grand Prix van zijn thuisland noemt Jones "een van de grootste coureurs" die het land heeft voortgebracht en zegt dat hij "een speciale plek in de geschiedenis van onze sport inneemt".