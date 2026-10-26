Oud-assistent Russell Brand: ik moest nummers van fans verzamelen

Russell Brand heeft zijn voormalig assistent in de tijd dat zij voor hem werkte gevraagd om telefoonnummers van vrouwelijke fans voor hem te verzamelen. Dat verklaarde de vrouw, die van juni 2006 tot februari 2007 intensief met de Britse komiek samenwerkte, maandag schriftelijk voor de rechtbank in Londen, schrijft de BBC.

Voor de oud-assistent, Helen Berger, voelde het verzoek "ongemakkelijk", en nadat ze elders advies had ingewonnen, vertelde ze haar werkgever dat ze geen nummers meer voor hem zou verzamelen. Berger zei ook dat Brand een "waanzinnige seksuele zin" had en dat hij met "talloze vrouwen" seks had gehad in de tijd dat ze voor hem werkte.

Ze stelde dat ze nooit "iets illegaals had gezien", maar dat "iedereen zijn gedrag normaliseerde en bagatelliseerde", waardoor "ik dacht dat het geaccepteerd werd". Ze nam uiteindelijk ontslag, omdat ze hem "zat" was, stelde ze.

In de Southwark Crown Court wordt momenteel een uitgebreide zedenzaak tegen Brand behandeld. De 51-jarige Brit wordt beschuldigd van drie gevallen van verkrachting, drie gevallen van seksuele aanranding en één geval van onzedelijke aanranding. Het zou hebben plaatsgevonden tussen 1999 en 2009. De rechtszaak tegen Brand ging op 12 oktober van start en duurt naar verwachting zes tot tien weken.